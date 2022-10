Aleali May kom ikke til tops ved et tilfælde. Uanset hvor hendes mange talenter kommer til udtryk, forbliver denne LA-indfødte tro mod sine rødder – og resultaterne taler for sig selv. Nu er den verdenskendte stylist og model gået sammen med Jordan for at skabe en særkollektion med dele, der er inspireret af oplevelser med hendes high scool-træningshold, hvor Aleali fik selvtillid og lærte vigtigheden af at udtrykke sig selv, fællesskab og lederskab.