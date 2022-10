799,95 kr.

Nikes Co.Jp-æra i start 00'erne var begyndelsen på en række klassiske colorways for den legendariske Dunk-silhuet. En af de mest eftertragtede iterationer er "Viotech", der er opkaldt efter den stærke lilla farve, der ses i den multi-color-finish, der gav den eksklusive Japan-model liv. Nu, for første gang siden 2013, vender den unikke colorway tilbage, der kickstartede en æra, hvor Dunk blev et kultur-ikon.