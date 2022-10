799,95 kr.

Dunk'en debuterede på college-hardwooden, inden den rigtigt fik status som et streetwear-ikon og en skateboardklassiker. Designet skabte stor opmærksomhed i 1985, da skoen blev lanceret sammen med farvekoordinerede produkter til college-programmer. Nu vender nogle af disse elskede teamfarver tilbage for at mindes skoens 35-årsdag. Denne udgave blander en overdel i neutralt, hvidt læder med stafferinger i varsity red. Grib dette elegante bud på en tidløs silhuet, og få fat i et stykke fodtøjshistorie.