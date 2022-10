I en tid med usikkerhed kan en befriende og mere jordnær æstetik være som at plaske dejlig koldt vand i ansigtet. Her kommer Dunk Low "Jade" ind i billedet. Den dækker dine fødder med forfriskende naturlige og optimistiske farver som Rough Green, Cacao Wow og Marina. Læder- og ruskindsstafferingerne er sikret med kraftigere syninger og giver sneakeren en tekstur, som du ikke har lyst til at stoppe med at røre. Som prikken over i'et har denne Dunk Low imiterede jadesmykker, som kan tages af, så du kan bære smykkestenene enten på dine sneaks eller dit håndled og bringe dig held og gode venner.

SKU: DR0159-200