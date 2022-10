899,95 kr.

I den seneste tid har Dunk været klar til at fejre forskellige begivenheder – og denne eklektiske udgave forlænger det eftermæle ved at bruge divergerende grafikker til at fejre slidstærke materialer og deres rolle i Nikes innovative arv. Grafikker henviser til mærket Blue Ribbon Sports' rødder og industrielle ris- og kaffeposer, der ofte bliver genbrugt fra bymarkeder til en lang række formål.

På pløsen er et lille rum med lynlås, der henviser til en genanvendelig indkøbspose, med et medfølgende mærke, der er lavet, så det ligner en varedeklaration. Til slut viser et medfølgende indkøbsnet sin respekt med ordene: "Thank You For Caring!"