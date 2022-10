899,95 kr.

Dunk blev oprindeligt skabt til basket, men indtog senere gaderne, og resten er historie, som man siger. Mere end 35 år efter sin debut leverer silhuetten stadig stærk og trodsig stil og bliver ved med at være et eftertragtet look for folk både på og uden for banen.

Nu kommer denne OG inden for college-basketball tilbage med sæsonbestemt farveblokering og førsteklasses materialer. Dette par er ikke lavet af frugt, men det smager lidt hen efter de der klare efterårsdage med blade i høstfarver overalt omkring os. At style disse sneakers bliver lige så lækkert.