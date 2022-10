899,95 kr.

Dunk High er tilbage, og denne udgave er designet til de mest loyale. Modellen er inspireret af en af de mest traditionsrige sportslinjer inden for college-sport og bruger klassiske Dunk-elementer som fx en fjerlet overdel i narvlæder, OG-udformning og en mesh-pløs for at give perfekt kvalitet og komfort. Og når du står overfor rivalerne, fortæller denne Maize & Blue colorway dem, hvem du repræsenterer.