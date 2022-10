799,95 kr.

Dunk blev oprindeligt skabt til basket, men indtog senere gaderne, og resten er historie, som man siger. Mere end 35 år efter sin debut leverer silhuetten stadig stærk og trodsig stil og bliver ved med at være et eftertragtet look inden for både sport og kultur.

Nu kommer denne OG inden for college-basketball tilbage i førsteklasses læderstafferinger og farveblokke, så du er klar til efteråret. Moderne fodtøjsteknologi bringer designets komfort ind i det 21. århundrede, mens en frisk kombination af Sail, Khaki og Light Chocolate giver denne model en stilren fornemmelse.