1.499,00 kr.

Til denne lancering går grundlæggeren af AMBUSH®, Yoon Ahn, sammen med Nike om at levere en levende stil defineret af co-branding-detaljer fra begge brands og basketball-inspireret æstetik. Samarbejdets tredje colorway har markante nuancer af Deep Royal Blue, der komplementeres af neutrale hvide og sorte strejf.



Som en anerkendelse af japansk cykel-, bil- og lastbilkultur er Dunks originale proportioner genskabt med Swoosh'er, der strækker sig ud over hælen som cykelrør. "Jeg tænkte: 'Hvordan kan jeg få skoene til at ligne en ting, der er i bevægelse?'", siger Ahn. En fremtrædende hælkappe viser et præget ordmærke på skoens bagside, mens co-brandede indlægssåler og pløsmærker giver et ekstra, subtilt tvist på de klassiske detaljer.