1.499,00 kr.

Efter at have vist sig på catwalken i New York tidligere på året er dette samarbejde med det Tokyo-baserede modebrand AMBUSH endelig klar til at blive lanceret. Som den første kvindelige designer, der samarbejder med Nike og National Basketball Association (NBA), leverer AMBUSH®-grundlægger Yoon Ahn en levende stil defineret af særpræg, co-branding-detaljer og basketball-inspireret æstetik.



Som en anerkendelse af japansk cykel-, bil- og lastbilkultur er Dunks originale proportioner genskabt med Swoosh'er, der strækker sig ud over hælen som cykelrør. "Jeg tænkte: "Hvordan kan jeg få skoene til næsten at ligne denne ting i bevægelse?"", siger Ahn. En fremtrædende hælkappe viser et præget ordmærke på skoens bagside med co-brandede indlægssåler og pløsmærker, der giver et ekstra, subtilt tvist på klassiske funktioner.