Der var et stort udvalg af mindeværdigt fodtøj i 1999, da dette er året, hvor Nike skabte sin online tilstedeværelse. Air Flightposite og Air Zoom GP er udviklet til basketball, mens Air Tailwind og den klassiske Cortez er designet til løb. Disse er kun en håndfuld af de modeller, der blev lanceret dette år, men en vigtig håndfuld. Udforsk dette katalog yderligere for at se, hvilke andre sneakers, Nike lancerede til offentliggørelsen af Nike.com.