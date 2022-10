1.299,00 kr.

Mere end 45 år efter sin introduktion har Blazeren stadig travlt med at genopfinde sin tilstedeværelse – men vi kan roligt sige, at du aldrig har set et design som dette før. Denne lancering er lavet i et samarbejde støttet af den japanske designer Yuta Hosokawa og hans READYMADE-mærke og har forvrængede dimensioner og en DIY-inspireret æstetik, der bevarer stilens kerne-DNA, mens den tilføjer en håndlavet følelse til den tidløse silhuet

På overdelen hylder stofstafferinger READYMADE's forkærlighed for at bruge genbrugte materialer i forfølgelsen på noget nyt. Camouflage-inspirerede grafikker og synligt skum giver et frisk twist på kraven og pløsen, mens en Swoosh på mellemfoden har fornyede proportioner, der hentyder til en OG-udgave af logoet fra 1971. Nedenunder består en kantet mellemsål af standard Nike-skum og ca. 15 procent Nike Grind-gummi, hvilket betyder, at skoen bruger en kollektion af materialer, der stammer fra fremstillingsspild og slidte sneakers, der ellers ville komme ind i affaldsstrømmen.

SKU: CZ3589-100