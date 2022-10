979,95 kr.

Chitose Abe tilgår samarbejder med udpræget klarhed og søger at skabe en ægte relation, der giver plads til noget nyt og uventet. Hendes metode er en modsætning i og af sig selv, der blander langtidsholdbar stabilitet med udforskning af grænser. Abes mål er at hylde det velkendte og samtidig indvarsle det nye.



Abe og hendes sacai-mærke nytænker den klassiske Blazer ved at forkorte dens højde. Derudover ses en læderoverdel med synligt skumfor, såvel som sacais karakteristiske stablede pløse og dobbelte snørebånd. En neutral bund står i kontrast til skarpe detaljer inspireret af originale Blazer-colorways.