949,95 kr.

Den startede sit liv på banen som basketball-silhuet, men nu har Blazer taget springet ind i skaterverdenen, hvor den unikke silhuet har efterladt et uforglemmeligt aftryk på kulturen. MEDICOM TOY har opnået global indflydelse på en lignende måde og er nået langt ud over grænserne af sin japanske hjemmebane for at sætte sit præg på skæringspunktet, hvor kunst, musik, sneakers og legetøj mødes.

Nike SB og MEDICOM har slået deres kræfter sammen ved adskillige lejligheder, helt tilbage fra begyndelsen af årtiet. Samarbejdets seneste resultat er inspireret af en Air Force 1 High dækket med imiteret, sort pels, der droppede i 2010, og benytter lignende enheder for at hylde MEDICOM's berømte BE@RBRICK-sortiment. Modellen, der har logoer på pløsen og på tværs af hælen, integrerer også kontrastfarver af sort på hælstroppen. En co-brandet indersål, der viser abstrakte illustrationer, fuldender dette samarbejde, der klart har værdi som samlerobjekt.