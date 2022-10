299,95 kr.

Stüssy og Nike er tilbage med anden runde af uendeligt behagelige og afslappede silhuetter. De co-brandede moderne klassikere sætter fantasien i gang og skaber positive vibes med denne kollektion, der hedder Douglas Firs to Palm Trees. Kapitel 2 af samarbejdet med Stüssy tager Benassi-badesandalen direkte til stranden. Slip-on, slip off.



Sportswear-klassikeren virker velkendt med dens karakteristiske silhuet, der ses på mange terrasser, ved solrige kyster og alt derimellem. Denne tilpassede version erstatter traditionel Nike-branding med Stüssys verdenskendte ordmærke, samtidig med at designet bades i nuancer af Sail.