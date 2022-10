Behind the Design

Det var et mål for dette projekt at afspejle Skeptas ikoniske og evigt foranderlige sans for personlig stil, men stadig at holde fast i Sk Air-arven. Den omfattende brug af Chrome – både på Swoosh og gelenk – refererer til smykkerne i hvidguld og sølv, som er synonyme med Skepta, og dermed genbruges materialiteten fra Swooshen, som man så på Sk Shox fra 2019.