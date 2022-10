Holdet ønskede at skabe noget til folk, som de kunne bære i det franske basketballfælleskab, med fokus på, at en stor del af de unge ville repræsentere Nordamerikanske basketball- eller fodboldfarver på gaden, og de ønskede en æstetik, der hyldede dette med et specifikt parisisk touch.

"Det første officielle Jordan-samarbejde nogensinde var med Quai 54, og vi er meget stolte over det. Det er et stort privilegium, som vi ikke tager for givet. Vi værdsætter muligheden for at kunne fortælle vores historie og dele vores værdier gennem disse samarbejder."

Creative director Thibaut de Longeville førte os gennem tankerne og drivkraften bag designet af den 15. jubilæumssko, en forening af parisisk og vestafrikansk identitet. Mønstret leger med Paris' traditionelle farver (blå og rød), så vel som Vestafrikas traditionelle farver (grøn, gul og rød), specifikt fordi disse farver er fælles for de fleste vestafrikanske landes flag.

"Det handler i virkeligheden om det bidrag, som det afrikanske folks arv kommer med til fransk basketball, til fransk stil og fransk kultur generelt. I Paris har vi et kulturelt miks, der er ret unikt for byen, men som har indflydelse på både kultur, sport, musik, mode og kultur i hele Frankrig og hele Europa, og som nu giver betydelig genlyd over hele verden."