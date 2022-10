Det var i 1993, at FORTY PERCENT AGAINST RIGHTS (FPAR) kom til verden. Det hele startede med nogle venner, der printede artwork som kollager, hvilket fik dem til at sige "det her vil jeg gerne have på" på T-shirts. Siden da har de taget forskellige kulturer fra mange forskellige perspektiver og udviddet grænserne for mode. Designeren Tetsu Nishiyama kombinerer detaljerne fra SB Dunk og ikoniske basketball-silhuetter fra midt-90'erne og vækker sin unikke sans for passion til live i FPAR Dunk.