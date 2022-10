Svøbt i to densiteter af slidstærk, vandafvisende cordura; denne AM90 er klar det det uforudsigelige, nordlige vejr. Og på en AM90 udsmykker en juvel-swoosh siden. For at runde af, holder et kvartpanel af 3M dig synlig og hylder vejene og det personale, der sørger for, at vi kan komme hjem.