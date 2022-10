Air Jordan 1 er en pioner inden for fodtøj, men OG-silhuetten er ikke for gammel til at lære nye tricks. AJKO 1 genskaber det berømte design med en blanding af læder og lærred for at skabe en pasform, der er redesignet til komfort. Denne udgave kommer i en klassisk farvesammensætning med kontrastdetaljer i sort og hvid blandet med University Red.