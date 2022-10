Pris ikke tilgængelig

Med denne lancering tilføjer Virgil Ablohs Off-White™-mærke sin signaturæstetik til en af Nikes mest innovative løbesilhuetter. Med indsigt fra verdens hurtigste atleter har vi udviklet Tempo NEXT% baseret på erfaringer fra vores førende konkurrencesko: Nike Air Zoom Alphafly NEXT%. Den har Nike ZoomX-skum i fodsengen og giver energiudbytte til hvert skidt, mens en synlig Zoom Air-enhed giver mere fjedring til at komme fremad.

Nu er designet blevet nyfortolket og indrammet af dekonstruerede elementer og grafik med en håndlavet følelse. Gummipiggene på ydersålene er inspireret af prototyper og løbere over hele verden og bringer minder frem om konkurrencedagen. Skoens teknologi er præget af markante tekster med detaljerede produktspecifikationer stemplet på skoens mediale side i bedste Off-White™-stil.