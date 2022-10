Sport og de sneakers vi går i, har kraften til at forene os. Denne specialudgave af Air Zoom Spiridon er en del af Nike Internationals Collection, som hylder hele verden, mens den berømte fodboldturnering gør sig klar til at tryllebinde planeten til sommer. Hen over overdelen ligger en farverig mosaik af internationale flag under et changerende Swoosh; inspiration til ikke at se grænser, begrænsninger eller forbud.