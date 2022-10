Stash, som er født i New York, har længe været anerkendt som en af byens graffitilegender. Stash gjorde sig bemærket i 80'erne og 90'erne og indgik et samarbejde med Nike i 2003. Siden da har NYC-graffitiikonet sat sit præg på flere Nike-flagskibe. Til det seneste samarbejde bruger Stash sin signaturblå farvepalet på Air Zoom Spiridon. Med en energisk blå farvekombination er den klassiske løbesilhuet smykket med grafiske henvisninger til Stash på tåen og over indlægssålen.