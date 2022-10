Sammenlignet med storbyen virker junglen som et roligt sted, og VaporMax Flyknit Utility er designet til at udmanøvrere alt, hvad menneskesværmen byder dig. Den trekvart-skårne, mellemhøje silhuet øger støtten ved at tilføje et træk-snørebåndssystem og skummellemsål til den revolutionerende lette hæl til tå-Air-stødabsorbering. Fås nu i en Moon Particle-farvekombination med detaljer i Persian Violet.