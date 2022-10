Air VaporMax Plus "BE TRUE" samler to ikoner — Air Max Plus og Air VaporMax — bag LGBTQ-bevægelsen og fejringen af Pride. Den har de mest fremtrædende symboler på Pride fra top til bund, inklusiv en ydersål inspireret af regnbueflaget, lyserød og lavendelfarver, samt trekant-symbolet. BETRUE står stolt ot tydeligt på indersokken.