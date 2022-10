Et allerede innovativt design bliver mere moderne med den stadig eftertragtede, helt sorte farvesammensætning. Tonet Air i hele længden giver et luksuriøst, onykslignende udseende. Moc dropper snørebåndene og har fået en bred, lateral rem for en tætsiddende pasform uden presset fra snørebånd. Med den tætsiddende fornemmelse af Flyknit – i sort – er denne Air VaporMax en klassiker, der skiller sig ud.