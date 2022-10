Et allerede innovativt design får en opdatering. Toner af grå fremhæver Flyknit-nuancerne, samtidig med at de henleder opmærksomheden på VaporMax' futuristiske design. Moc dropper snørebåndene og har fået en bred, lateral rem for en tætsiddende pasform uden presset fra snørebånd. Lette stafferinger uden syninger giver lige akkurat den rette mængde struktur, samtidig med at Flyknit giver sin strømpelignende pasform.