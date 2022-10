Nike og stifteren af Acronym ®, Errolson Hugh, gentænker Nike Air VaporMax-pioneren. Designelskeren nikker anerkendende til den banebrydende sneaker ved at skabe et design, som fremkalder minder om forklædningens kunst og en uventet vision for fremtiden. Acronym®-camouflageprint dominerer Nike Flyknit-overdelen, og det snøreløse design, den ændrede hælstrop og dristige tekstur-behandlinger afspejler Errolsons varemærke inden for industriel æstetik. Snebelagte bjergtoppe har inspireret til en ensfarvet Flyknit-overdel og en farvelagt Air VaporMax-enhed, mens et kilebånd tilføjer et moderne touch.