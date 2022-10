Air VaporMax fornyer Air-revolutionen med fuldstændig synlig stødabsorbering og Nike Flyknit-overdel for den letteste, mest fleksible Air Max nogensinde. Det innovative design har ingen midtersål, så din fod hviler direkte i luften, hvilket giver et løft under foden. Med Air VaporMax bliver den originale idé bag Air en realitet tre årtier senere.