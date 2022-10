VaporMax har den utroligt affjedrende Max Air-stødabsorbering fra hæl til tå og giver dig en følelse af at du svæver på en sky. Den lette Flyknit-overdel bidrager til den næsten svævende fornemmelse. Et miks af neutrale farver – kaki, olivengrøn og mørkegrå – giver et look, der falder i med omgivelserne uden at gå i ét med baggrunden.