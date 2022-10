Air VaporMax "Black/Anthracite" giver det allerede innovative design et mere futuristisk look. Den nyeste Max Air-teknologi giver en let fornemmelse af luft direkte under foden og eliminerer behovet for en mellemsål. En Nike Flyknit-overdel omslutter din fod for at give åndbar komfort dagen lang. Det innovative og alsidige design ankommer med en finish i farverne sort og Anthracite, som gør den endnu mere egnet til hverdagsbrug.