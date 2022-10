Air VaporMax låner farverne fra OG Air Max 95 og bringer nuancerne ind i et nyt århundrede. Flywire i Bright Volt træder frem mod en tofarvet grå Flyknit-overdel. Under foden har Nikes mest innovative Air-stødabsorbering også detaljer i farven Volt. Som et møde mellem to forskellige men banebrydende generationer udstråler denne Air VaporMax-sko en blanding af arv og respektløshed, kloghed og risikovillighed.