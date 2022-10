Mange af de ting, der var moderne i 1991, såsom faldskærmsbukser og grydeklip, har ikke overlevet. Det kan ikke siges om Air Span II. Med sit tydelige 90'er-feel har Air Span II en tidløs stil, der bygger bro over 27 år og gør den evigt relevant. Overdelen i mesh giver åndbar komfort, mens indkapslet luft og stødabsorbering under foden blødgør dine skridt. Air Span II vender tilbage til accenter af Dust og Solar Red på Black for at vise, at uanset årti, så er cool stadig cool.