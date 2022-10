1.099,00 kr.

Presto blev oprindeligt designet ved årtusindskiftet som en performance-løbesko, og nu kan den fejre sit 20. jubilæum med fortsat at redefinere grænserne for moderne fodtøj. Filosofien bag det originale design var at skabe looket og følelsen fra en T-shirt til din fod – og denne model er et vidnesbyrd om den vision. Denne udgaver kommer dækket i University Gold, Hyper Crimson og Siren Red.