Air More Uptempo '96 er inspireret af 80'ernes og 90'ernes episke basketballæra og hylder de årtier, hvor basketball blev et verdensomspændende fænomen. Den har de samme tre Air Sole-enheder, som er det højeste antal nogensinde i en sko, samt de legendariske AIR-bogstaver over hele sneakeren. I den nyeste farvekombination bløder en førsteklasses konstruktion og lysebrune toner looket op.