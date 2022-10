Skepta har sat et uudsletteligt præg på musikscenen både i London og i verden med sit nytænkende og omfattende kreative univers. Men han har også sat et markant aftryk inden for fodtøj ved at bruge sin æstetiske sans på en håndfuld ikoniske Air Max-designs. Hans seneste samarbejde genfortolker endnu en populær model fra sneakerhistoriens guldalder: Air Max Tailwind V.



Skepta har ladet sig inspirere af naturen til denne version af Sk Air. Med udgangspunkt i idéen om kreativ genfødsel — symboliseret ved sommerfuglen og dens metamorfose — anvender Skepta et print af forædlede sommerfuglevinger omkranset af et sort net i sin fortolkning af designet, som trækker på Air Max Tailwind V Plus. Skoen integrerer markante kromfarvede detaljer fra Sk Shox, mens et diskret farvespil omkring hælen refererer til det termografiske cover art fra Skeptas pladeudgivelse fra 2019, Ignorance is Bliss.