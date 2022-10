Dyk ned i Nikes omfattende historie om innovativ udvikling med Air Max Plus 2, en Tuned Air-oplevelse, som tilbyder et løbeinspireret look og utrolig komfort. Skoen har en graduerende overdel med nuancer af ghost green, valor blue og metallic silver samt reflekterende design og TPU-detaljer. Ballistisk mesh tilføjer et moderne touch til retro-silhuetten.