Det er marts, Air-måneden. Det betyder, at Air Max Day 2020 er lige om hjørnet. For at fejre det årlige sneaker-event slår vi os sammen med medlemmer af fællesskabet for at fejre jer, vores Air-mestre.

Daniela Buck, Rhys McKee og Leah Dy Angeles vil i hele måneden opfordre dig til at hoppe i dine yndlings-Air Max. Vis ikke kun dem, men potentielt hele kontinentet, hvordan du rocker dine Air Max. Daniela, Rhys og Leah gennemgår og vælger billeder baseret på stil og de historier, der følger med. Så vis dem, hvad du kan, for at få muligheden for at blive vist på SNEAKRS.