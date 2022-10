Air Max 97 introducerede synlig Air i hele længden samt et unikt design, der emmede af hastighed, og skabte sig hurtigt et navn over hele verden. Nu to årtier senere fortsætter den klassiske silhuet sit herredømme inden for førsteklasses mode. Air Max 97 fås i et miks af førsteklasses materialer og naturlige nuancer og er helt klar til sæsonen.