Ser du dobbelt? Nej, dine øjne spiller dig ikke et puds. Du ser faktisk på en Plus-overdel med den synlige Max Air-enhed fra ´97. Air Max 97 / Plus føjer endnu en spændende profil til sneaker-franchisen, der ikke er bange for at blande ting sammen og prøve kreativitetens grænser af. Den her opsigtsvækkende, nye farvekombination klæder sig i Racer Pink med stænk af multifarvede detaljer.