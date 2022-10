For tyve år siden var Air Max 97 den første Nike-løbesko med Max Air-stødabsorbering i hele skoens længde. I '98 fik Tuned Air sin debut med en signaturoverdel med en TPU-inspireret ramme. Det er kun naturligt, at disse to ikoner i dag tørner sammen i Air Max 97 Plus. Den glatte og elegante Air Max-enhed i hele længden afbalancerer de lodrette, bølgende linjer fra Plus. Både design og innovation i slut-90'erne var stort, pralende og dristigt, og denne sko er et bevis på, hvordan sneakers tog dette til sig.