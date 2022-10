Sidste år slog Jasmine Lasode hundreder af londonere i kampen om at blive kåret til byens Nike: On Air-vinder 2018. Konkurrencen gik ud på at få lokale til at skabe deres eget drømmesneakerdesign inspireret af deres lokalsamfund. De vindende designere ville blive inviteret til at arbejde sammen med Nike om at realisere deres sneakertegninger.



Mens vi venter på, at Jasmines design kommer i handlen, fortæller hun om historien bag sine romance-inspirerede Air Max 97 "London Summer of Love".



Du har brugt det seneste år på at skabe dine Air Max 97. Hvordan føles det at vide, at de endelig er kommet, og at du snart vil kunne se dem i gaderne?



"Jeg elsker at se dem på andre mennesker, for indtil nu har jeg kun set mig selv med dem. At se dem på andre giver dem virkelig et helt nyt liv, så det er superspændende at se andre have dem på."