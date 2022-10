Afhængigt af synsvinklen er denne AM95 enten inspireret af to klassiske Air Max-colorways eller er en moderne monokrom blanding med strejf i forskellige farver på Air-puden. Eller sluk lyset, og tænd din lommelygte for at se se reflekterende detaljer på pløsen og hælen, der giver synlighed, når det er mørkt. Uanset hvordan du ser på det, får denne Split-Style-colorway det bedste frem i den ikoniske Air Max-silhuet.