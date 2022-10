Air Max 95 ændrede historien om fodtøj for altid med lanceringen af synlig Air i forfoden, men det var ikke skoens eneste store designgennembrud. Silhuetten blev også designet med stærk inspiration fra menneskets anatomi, herunder funktioner, der efterligner ribben, ryghvirvel, muskler og hud. Denne colorway markerer 25-års jubilæet for silhuetten, der definerede æraen, ved at udvide motivet med heldækkende grafik, der er inspireret af røntgenbilleder. Overdelen har nuancer af sort med diskrete detaljer i aurora green.