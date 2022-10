Nike Air Max 95 var den første sko med Nike Air-stødabsorbering i forfoden. Gennem årene er den også blevet kendt for sit kendetegnende klippelagsinspirerede design. Dette markante look har medvirket til at skabe en samlerkultur, der tiltrak en hel generation af tilhængere. Den seneste udgave af Nike Air Max 95 har en sømløs overdel og et overdimensioneret logo, der skiller sig ud i mængden.