1.199,95 kr.

I 1990 blev Air Max 90 lanceret som Nikes første løbesko under navnet Air Max 3, og den blev en hyldevare med dybe rødder i halvfemsernes subkulturer og blev senere en almindelig favorit. Nu hvor Air Max 90 nærmer sig sit 30 års jubilæum, er Nike gået sammen med de globale streetwear-pionerer Undefeated for at hylde dette ikon. Med kombinationen af farverne og moden fra denne æra med førsteklasses og dog enkle materialer er denne Air Max 90 skabt til at blive båret.