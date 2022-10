Tinker Hatfield designede Air Max 90 på tærsklen til et nyt årti, hvor han indfangede fænomenet med synlig luft og satte nye standarder for sneakerdesign. Air Max 90 drager paralleller til kulturens verden. Med sin ekstra stødabsorbering og fleksibilitet har den allerede opnået ikonstatus hos løbere og sneaker-entusiaster samt opnået en særlig plads på den engelske undergrundsmusikscene.

The Ten: Nike Air Max 90 viser verden, hvad der ligger under hvert par, der nogensinde har betrådt jorden, med et dekonstrueret look, der frigiver energien i den ikoniske silhuet.