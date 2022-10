1.299,00 kr.

Air Max 90 har altid været synonym med Moskvas subkulturer af graffitikunstnere, rappere og fodboldfans siden starten af 00'erne. Og nu er dens seneste udgave, Air Max 90 "Moscow", tro mod rødderne, mens den hylder den urbane DNA i Ruslands hurtigste by.

Ligesom dette års AM90 Recraft-silhuet har Air Max 90 "Moscow" den originale fladere profil, en midtersøm og adapteret Swoosh med en lidt lavere mudguard, som giver et mere dynamisk look. Farven Smoke Gray kalder på byens uforglemmelige arkitektur, mens sølvdetaljer giver et futuristisk udseende. Ikoniske farvestrejf af Infrared og Laser Blue kombinerers for første gang for at udtrykke Moskvas blinkende billygter og toge, undergrundsskilte og neonskilte. Ordene for "hastighed" og "by" er præget på mudguards for at gøre skoen til Mosvas egen – alt er sammensat med førsteklasses stafferinger i skind samt et overlæder med reflekterende detaljer og en krave, som skinner gennem de lange nætter.