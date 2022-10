1.299,00 kr.

DENHAM blev stiftet i Amsterdam i 2008 af den engelske jeansskaber Jason Denham. DENHAM tilgår design med passion og innovation og er drevet af den originale blue jeans-pionerånd, mens de hylder tradition gennem en kombination af signatur-vaskeanvisninger, perfekt pasform og nutidige snit med materialer fra verdens bedste væverier i Italien og Japan. Mærket er nu gået sammen med Nike for at føje sine raffinerede tekstiler til en opdateret silhouet: Air Max 95. Den letvægtige denim er skabt til at passe perfekt, og stilen fremviser også en illustreret indersål og infrarøde detaljer.