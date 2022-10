90'er-retrovibes definerer denne genskabte Air Max 90 – en hyldest til silhuettens arv, der taler for sig selv. Solfalmede farver på klassisk smidigt læder og mudguards af ruskind tager udtrykket tilbage i tiden for et vintage look og fornemmelse. Sportsinspirerede detaljer på meshen kombineres med reflekterende Swoosh'er for at give et moderne touch, men den føles mere som en version af en original AM90, der aldrig blev udgivet – før nu.